Сайты и лендинги для любого бизнес
Здравствуйте! Меня зовут Маргарита. Я веб-дизайнер.
Моя основная миссия - сделать Ваш проект частью всемирной паутины. Поэтому я создаю сайты под любые виды бизнеса, которые помогают повысить продажи и конверсию, а так же повышают лояльность и узнаваемость Вашего бизнеса.
В этом мне помогает полное погружение в задачу и поиск самого эффективного решения. Я очень быстро вникаю в новую задачу, провожу полную аналитику, которая включает в себя изучение целевой аудитории и Ваших конкурентов.
Моя особенность в том, что я создаю сайты с характером, отражающим его ключевые преимущества.
По вопросам сотрудничества:
Whatsapp, Telegram: +79851566973
Email: [email protected]
Instargram: @margo.pomazanova
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