Искренне люби то, что делаешь!

Несколько фактов о себе. Имею высшее педагогическое образование (специальность Изобразительное искусство). 7 лет проработала в конструкторском отделе в качестве технического художника на заводе ПАЗ, затем ушла в образовательную систему. Работала в художественном училище, в средней школе, а затем в ДХШ в качестве преподавателя. Имею пед стаж 40 лет. в настоящее время нахожусь на пенсии, занимаюсь декоративно-прикладным творчеством и осваиваю новую профессию "Мастер транскрибации." По этой специальности я прошла курсы и получила сертификат. Мне нравится постигать новое, люблю трудиться и ответственно относиться к работе. Освоив новую профессию транскрибатора я желаю помогать деловым людям в переводе аудио и видео текстов.