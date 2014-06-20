Mari1608

Марина Mari1608

 
42 годаРоссия/Челябинск
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессиональный контент/администрирование сайтов

Профессиональный контент любой сложности.

Качественно и грамотно в сжатые сроки.

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, рерайт.

Опыт администрирования сайтов на разных движках (Bitrix, Joomla, Drupal), развитие и наполнение сайтов, творческий подход, интересный эксклюзивный контент, работа с аудиторией, сравнительный анализ аудитории и эффективности, веб-аналитика, SMM и SEO-продвижение.

Опыт работы по ведению, наполнению и развитию с нуля групп в VK, Facebook и др.соцсетях

JoomlaDrupalБитрикс
Отзывы заказчиков
eugi
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер-описание игр и фильмов (Сериалы)
Отзыв недоступен.
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