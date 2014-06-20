Профессиональный контент/администрирование сайтов
Профессиональный контент любой сложности.
Качественно и грамотно в сжатые сроки.
Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи, рерайт.
Опыт администрирования сайтов на разных движках (Bitrix, Joomla, Drupal), развитие и наполнение сайтов, творческий подход, интересный эксклюзивный контент, работа с аудиторией, сравнительный анализ аудитории и эффективности, веб-аналитика, SMM и SEO-продвижение.
Опыт работы по ведению, наполнению и развитию с нуля групп в VK, Facebook и др.соцсетях
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!