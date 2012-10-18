Редактор

В журналистику пришла по убеждению, когда наскучила муниципальная служба. Бумажки, офис, дресс-код не для меня. Творческую карьеру продолжила на Интернет-портале "Новороссийск без бюрократии" и "Муниципальной новостной ленте Новороссийска". Стажировалась на радио и ТВ в свободное от работы время - я уверена, что журналист должен попробовать и уметь все! Потом трудилась в газете, специализировалась на материалах политической тематики (давал знать о себе прошлый опыт). Но наибольшее удовольствие получала от статей про животных, природу и талантливых людей. "Вершиной" карьеры стало назначение на должность главного редактора краевого еженедельника. Одновременно курировала газету, сайт, полностью обновила команду. Наладила взаимодействие "редакция - отдел рекламы" - мы научились претворять наши мечты в жизнь и неплохо зарабатывать.

Темы, которые мне интересны сейчас: экономика, люди, красота, дом, дизайн, фитнес, медицина, уход за детьми, одежда и стиль. Люблю общаться с экспертами, не халтурю, чужие статьи не ворую.

скайп maria759759