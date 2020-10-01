Программист-разработчик Oracle/ C++Builder, Delphi

Общий стаж в разработке ПО более 17 лет.

В основном в финансовом секторе. Занималась разработкой ПО для пенсионных фондов, банков, фондовой биржи Республики Казахстан.

Образование высшее экономическое - в 1997 году окончила Казахскую государственную академию управления по специальности "Информационные системы в бизнесе" и получила квалификацию экономист-информатик.

Имею сертификат Oracle PL/SQL Developer Associate.

Использую

СУБД: Oracle, MS SQL

Среды разработки: Embarcadero Delphi 2010, Embarcadero C++ Builder 2010.

Генераторы отчетов: Crystal Reports.

Знакома с банковскими системами: IBSO, Colvir.

Прочие программы: Lotus Notes, инструменты Pentaho.

Занимаюсь самостоятельным изучением Microsoft Visual Studio, Qt и 1С.