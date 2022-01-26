Сайты на Тильда
Здравствуйте! Меня зовут Мария — веб-дизайнер, создаю сайты «под ключ» на Тильде.
Разрабатываю современные проекты, помогающие бизнесу и экспертам решать важные задачи — эффективно продвигать свой продукт/услуги на рынке, качественно выделиться среди конкурентов с помощью сайта.
Также я оказываю отдельные услуги в зависимости от того этапа создания сайта, в котором вы нуждаетесь (прототип, дизайн, верстка и др.).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг дизайн-бюро интерьеров13 просмотров
- Сайт-визитка стилиста-имиджмейкера62 просмотра
- Интернет-магазин акустических систем12 просмотров
Сайты «под ключ»
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