Mari_148275

Мария Mari_148275

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сайты на Тильда

Здравствуйте! Меня зовут Мария — веб-дизайнер, создаю сайты «под ключ» на Тильде.

Разрабатываю современные проекты, помогающие бизнесу и экспертам решать важные задачи — эффективно продвигать свой продукт/услуги на рынке, качественно выделиться среди конкурентов с помощью сайта.

Также я оказываю отдельные услуги в зависимости от того этапа создания сайта, в котором вы нуждаетесь (прототип, дизайн, верстка и др.).

Сайты «под ключ»
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$10/час
от $100от 3 дней
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