Рерайт.

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Меня зовут Мария. Предлагаю работать со мной. Вы не ошибетесь.

- Пишу грамотные, интересные, читабельные тексты, статьи на разные темы. Особенно люблю темы "Еда" и "Фильмы и сериалы". Темы географии и политики мне помогает писать дочь школьница (актуальная тема по предметам в школе и мы с ней постоянно дискутируем), а "в споре рождается истина".

- Работаю с программами проверки уникальности текстов (Fdvego Plagiatus, eTXT антиплагиат).