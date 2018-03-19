Аналитика и контент
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Люблю нестандартные задачи, легко их решаю. Считаю, что нет безвыходных ситуаций. Проявляю
гибкость и креативность, по потребности. Способна работать в режиме многозадачности,
самостоятельно обучаться. Обладаю аналитическим складом ума. Усидчива, целеустремлена,
общительна. Имею базовые знания для управления CMS на платформе 1c-bitrix, а так
же составляла логику и расписывала ТЗ работы дополнительных компонентов управления.
Обладаю техническими знаниями в области силовой, строительной, климатической,
отопительной, садовой техники (принципы работы, условия использования и т.д.).
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