Графический дизайнер

Дизайн ЛОГОТИПОВ, фирменного стиля. Люблю красивый дизайн со смыслом! ………………………………………………………………………………….

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Рада приветствовать Вас на своей странице! Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип или фирменный стиль, с радостью разработаю его дизайн.

РЕЖИМ РАБОТЫ: Я на связи ежедневно с 09:00 до 23:00 часов.

Связаться со мной можно через, Telegram, внутренний чат Веблансера или почту.

Telegram: @ mari_kaluzskaya

Почта: [email protected]

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ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Высылаю бриф Заказчику. Заполнение брифа является обязательным для сотрудничества.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату на карту Tinkoff или Сбербанк. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

4. В оговоренный срок я высылаю варианты лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.

5. Корректировка выбранного лого, утверждение.

6. Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.

7. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png (высылается только один из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет от 50% от общей суммы проекта.

8. Обязательный отзыв о сотрудничестве. «Правила публикации предложений работы» пункты 5.1., 6.1.—6.3. …………………………………………………………………………………….

Хорошего дня! С уважением, Мария.