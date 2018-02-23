Ведущая вебинаров, психолог, смм менеджер.

Образование: оконченное высшее по специальности практический психолог (2007г)

Сейчас обучаюсь в Московском Гештальт Институте на гештальт терапевта (1я ступень),

Есть опыт проведения семинаров.

Навыки:

- Создание и модерация вебинаров эксперта в Google Hangouts.

- Вся работа по ведению группы ВК (размещение постов, обработка сообщений, комментариев).- Рассылка через программы: Sendler ManyChat Senler Send, Геткурс (в последнее время сама составляла коротенькие тексты писем)- Обработка входящих писем в GetCourse и группах ВК (в обработке одновременно до 9 основных групп).- GetCourse-менеджер – создание тренингов на базе платформы.

- Создание всего необходимого по каждому тренингу от «продукта» до «виджета».