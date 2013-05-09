Веб-райтер широких взглядов! Пишу интересные и качественные тексты!

Здравствуй, многоуважаемый Заказчик!

Тебе нужен отличный текст? Я тебе его дам.

Для взаимовыгодной работы нам потребуется:

- с тебя - вежливость и щедрость,

- с меня - внимательность, ответственность и профессионализм.

Уверена, мы сработаемся!

Прошу учитывать при назначении заказа, что:

- я не набираю заказы на "лишь бы сделать" и я стараюсь не брать срочных заказов, потому что мне важен качественный результат, а он требует времени.

- по воскресеньям я не работаю.

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Связь через почту или биржу.

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