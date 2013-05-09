Веб-райтер широких взглядов! Пишу интересные и качественные тексты!
Здравствуй, многоуважаемый Заказчик!
Тебе нужен отличный текст? Я тебе его дам.
Для взаимовыгодной работы нам потребуется:
- с тебя - вежливость и щедрость,
- с меня - внимательность, ответственность и профессионализм.
Уверена, мы сработаемся!
Прошу учитывать при назначении заказа, что:
- я не набираю заказы на "лишь бы сделать" и я стараюсь не брать срочных заказов, потому что мне важен качественный результат, а он требует времени.
- по воскресеньям я не работаю.
________________________________________________
Связь через почту или биржу.
________________________________________________
Оплата на кошелек WebMoney или на карту Сбербанка.
Действие аккаунта приостановлено!