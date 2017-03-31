Профессионально пишу работы по психологии,педагогике,социологии,менеджменту

Практикующий психолог (красный диплом КемГУ), старший преподаватель в системе повышения квалификации педагогических работников -от воспитателей до директоров школ. Соискатель в ТГУ. Конфликтолог. Накоплен большой опыт (10 лет) в написании различных работ-курсовых,дипломных,отчетов по практике и т.п. Гарантирую авторскую работу-процент уникальности от 80 и выше. Быстрые сроки исполнения.

Также имею навык разработки и реализации дистанционных образовательных технологий-в оболочке moodle.