Качество и оперативность за разумные деньги!
Мы семья фрилансеров, Мария и Андрей, готовых решить ваши проблемы, качественно и оперативно.
Наши компетенции:
1. Профессиональная обработка фотографии (цветокоррекция, ретушь, и прочее - Lightroom, Photoshop, CaptureOne).
2. Администрирование сайтов и контент-менеджмент ( в основном Битрикс 1С)
3. Финансовый анализ
4. Создание презентаций, любые работы с данными в MS Word, Excel.
О нас:
Мы - люди с высшим техническим и математическим образованием. К любой задаче подходим с ответственностью и необходимой долей творчества. Мы всегда нацелены на результат и ценим время заказчика.
Опыт работы:
Фотосъемка и постпроцессинг, IT - руководство проектами, аналитика в области финансов и страхования.
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