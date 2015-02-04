Качество и оперативность за разумные деньги!

Мы семья фрилансеров, Мария и Андрей, готовых решить ваши проблемы, качественно и оперативно.

Наши компетенции:

1. Профессиональная обработка фотографии (цветокоррекция, ретушь, и прочее - Lightroom, Photoshop, CaptureOne).

2. Администрирование сайтов и контент-менеджмент ( в основном Битрикс 1С)

3. Финансовый анализ

4. Создание презентаций, любые работы с данными в MS Word, Excel.

О нас:

Мы - люди с высшим техническим и математическим образованием. К любой задаче подходим с ответственностью и необходимой долей творчества. Мы всегда нацелены на результат и ценим время заказчика.

Опыт работы:

Фотосъемка и постпроцессинг, IT - руководство проектами, аналитика в области финансов и страхования.