Настройка рекламных кампаний в РСЯ
Меня зовут Мария. Моя специализация контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекса.
Я обладаю навыками настройки рекламыв РСЯ с нуля, а так же навыками ведения рекламной кампании и её оптимизации.
Мои знания помогут вам определить точную целевую аудиторию и оценить насколько востребован ваш продукт на рынке.
Так же я помогу правильно распределить бюджет и вы сможете избежать больших
неоправданых финансовых растрат на рекламу.
По желанию проведу аудит вашего сайтаи вашей рекламной кампании бесплатно - за отзыв.
Серьёзный и индивидуальный подход кработе гарантирую.