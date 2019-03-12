Настройка рекламных кампаний в РСЯ

Меня зовут Мария. Моя специализация контекстная реклама в Рекламной Сети Яндекса.

Я обладаю навыками настройки рекламыв РСЯ с нуля, а так же навыками ведения рекламной кампании и её оптимизации.

Мои знания помогут вам определить точную целевую аудиторию и оценить насколько востребован ваш продукт на рынке.

Так же я помогу правильно распределить бюджет и вы сможете избежать больших

неоправданых финансовых растрат на рекламу.

По желанию проведу аудит вашего сайтаи вашей рекламной кампании бесплатно - за отзыв.

Серьёзный и индивидуальный подход кработе гарантирую.