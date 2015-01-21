2 высших образования в экономической сфере, также имею степень магистра. Все дипломы с отличием. Опыт работы по написанию курсовых, дипломов и рефератов, работала удаленно. Опыт работы преподавателем вуза, продолжительностью 2 года. Являюсь счастливой мамой полуторагодовалого малыша. Увлекаюсь ранним развитием детей, психологией. Обладаю широким кругом интересов - от естественных наук до политики. Постоянно совершенствую себя, читаю разнообразную литературу, научные и публицистические статьи. Ответственный и исполнительный работник.