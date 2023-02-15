Maria10052017

Привет, меня зовут Мария! Я занимаюсь созданием современных сайтов на Tilda. Создам сайт с учетов всех ваших пожеланий по образцу или разработаю дизайн самостоятельно! Создаю сайты любой сложности:
- Landing page – от 5 500
- Интернет-магазин – от 13 500
-Многостраничный сайт – от 10 500
-Сайт визитка – от 4 000?
Срок выполнения от 3-х дней, гарантия качества. Все сайты адаптирую под мобильные устройства, подключаю платежные системы, формы обратной связи, а также делаю базовые настройки SEO. Дизайн могу разработать в программе Figma. Работаю с Zero-блоками. Создам крутую анимацию привлекающую внимание к контенту.
Что входит в разработку сайта?
1.Разработка прототипа
2.Анализ вашей целевой аудитории( если это нужно)
3.Подбор фотографий и картинок, написание текстов(Если нужно)
4.Разработка современного дизайна сайта и верстка сайта на платформе
5.Адаптация под все виды устройств и браузеров
6.Подключение оплаты, привязка домена.
7.Инструкция по управлению сайтом в виде пдф.
Вы получаете готовый сайт под ключ, который начинает приносить прибыль!! Остались вопросы пишите в личные сообщения. Буду рада помочь)