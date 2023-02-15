Maria10052017

Создание сайтов на Тильде.

Привет, меня зовут Мария! Я занимаюсь созданием современных сайтов на Tilda. Создам сайт с учетов всех ваших пожеланий по образцу или разработаю дизайн самостоятельно! Создаю сайты любой сложности:

- Landing page – от 5 500

- Интернет-магазин – от 13 500

-Многостраничный сайт – от 10 500

-Сайт визитка – от 4 000?

Срок выполнения от 3-х дней, гарантия качества. Все сайты адаптирую под мобильные устройства, подключаю платежные системы, формы обратной связи, а также делаю базовые настройки SEO. Дизайн могу разработать в программе Figma. Работаю с Zero-блоками. Создам крутую анимацию привлекающую внимание к контенту.

Что входит в разработку сайта?

1.Разработка прототипа

2.Анализ вашей целевой аудитории( если это нужно)

3.Подбор фотографий и картинок, написание текстов(Если нужно)

4.Разработка современного дизайна сайта и верстка сайта на платформе

5.Адаптация под все виды устройств и браузеров

6.Подключение оплаты, привязка домена.

7.Инструкция по управлению сайтом в виде пдф.

Вы получаете готовый сайт под ключ, который начинает приносить прибыль!! Остались вопросы пишите в личные сообщения. Буду рада помочь)