Уберу фон с любой фотографии до 200 штук

Привет, удалю фон в отличном качестве. Я не работаю с фотографиями- где есть большой объем мелкой детализации. Сетка, трава, текстуры и предметы с мелкими частями. Есть опыт работы. Вид изображений для обработки: люди, одежда, еда, техника, инструмент, посуда и дрНужно для заказа:Чтобы выполнить ваш заказ, мне потребуются от вас фотографии хорошего качества. (640*440 пикселей минимум) Если есть вопросы по заказу, буду рада посмотреть файлы и ответить на Ваши вопросы.