MariaChudovska

Мария Чудовская MariaChudovska

 
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Сотрудничаю с талантливыми графическими дизайнерами

Я ищу для сотрудничества талантливых графических дизайнеров. Меня интересует качественный Grange, Акварели, Pop Art, Dream Art, Fashion Art и другие. Отправляйте примеры работ в сообщение, чтобы в следующий раз мы заказали именно у вас. Хорошая оплата, понятные задачи, быстрый обратный контакт гарантирую.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание seo-оптимизированого текста для сайта (около 3000 знаков)

    Задача: Написание seo-оптимизированого текста для сайта [url=https://giftme.pro/]https://giftme.pro/[/url] на страницу посвященной услуге “подарок жене/девушке” Описани:Будет создана новая страница, на ней будут размещаться написаные вами тексты.Текст будет размещаться в так называемом спойлере [url=http://joxi.ru/LmG4L5viRYl0X2]http://joxi.ru/LmG4L5viRYl0X2[/url] Ключевые слова и фразы:[list=1][*]что подарить женщине[*]подарки ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно обработать фото в стиле grange

    $15

    Портрет будет переносится на холст размером 60х80 (горизонтальный), это без припусков. Плюс на припуски нужно оставить пару сантиметров, для галерейной натяжки.  Grange должен быть ярким. Оставить максимум композиции: не "отрезать" руки, оставить мебель, на которой сидят ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
12 часов назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Написание seo-оптимизированого текста для сайта (около 3000 знаков)
Спасибо за качественный подход к ТЗ и незамедлительную оплату. Буду рада поработать ещё!)
Елена все сделала качественно. В дальнейшем снова буду обращаться. Спасибо
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно обработать фото в стиле grange
Мария прекрасная заказчица,моментальная оплата,очень приятная в общении и всегда на связи.Конечно рекомендую всем фрилансерам!
Алла просто прелесть. Работа, скорость, общительность. Могу с уверенностью рекомендовать. Обезательно будем сотрудничать еще!
Ответный отзыв