MariaChudovska

Задача: Написание seo-оптимизированого текста для сайта [url=https://giftme.pro/]https://giftme.pro/[/url] на страницу посвященной услуге “подарок жене/девушке” Описани:Будет создана новая страница, на ней будут размещаться написаные вами тексты.Текст будет размещаться в так называемом спойлере [url=http://joxi.ru/LmG4L5viRYl0X2]http://joxi.ru/LmG4L5viRYl0X2[/url] Ключевые слова и фразы:[list=1][*]что подарить женщине[*]подарки ...
Сотрудничаю с талантливыми графическими дизайнерами
Я ищу для сотрудничества талантливых графических дизайнеров. Меня интересует качественный Grange, Акварели, Pop Art, Dream Art, Fashion Art и другие. Отправляйте примеры работ в сообщение, чтобы в следующий раз мы заказали именно у вас. Хорошая оплата, понятные задачи, быстрый обратный контакт гарантирую.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Портрет будет переносится на холст размером 60х80 (горизонтальный), это без припусков. Плюс на припуски нужно оставить пару сантиметров, для галерейной натяжки. Grange должен быть ярким. Оставить максимум композиции: не "отрезать" руки, оставить мебель, на которой сидят ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$9
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественный подход к ТЗ и незамедлительную оплату. Буду рада поработать ещё!)
Ответный отзыв
Елена все сделала качественно. В дальнейшем снова буду обращаться. Спасибо
$10
10 баллов
7 лет назад
Мария прекрасная заказчица,моментальная оплата,очень приятная в общении и всегда на связи.Конечно рекомендую всем фрилансерам!
Ответный отзыв
Алла просто прелесть. Работа, скорость, общительность. Могу с уверенностью рекомендовать. Обезательно будем сотрудничать еще!