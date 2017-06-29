MariaChudovska

Сотрудничаю с талантливыми графическими дизайнерами

Я ищу для сотрудничества талантливых графических дизайнеров. Меня интересует качественный Grange, Акварели, Pop Art, Dream Art, Fashion Art и другие. Отправляйте примеры работ в сообщение, чтобы в следующий раз мы заказали именно у вас. Хорошая оплата, понятные задачи, быстрый обратный контакт гарантирую.