Я-творческая личность, поэтому много чего умею уже на проф.уровне!) Всегда за креатив совместно с качеством. Копирайтер, контентщица и многое другое:

Итак, кратко о том что я умею :) Но это далеко не все, отдельные статьи и продающие посты пришлю лично!)

Моё резюме:1. Я очень активный человек который любит много читать и узнавать.2. Учусь яна втором курсе журфака и у меня с каждым днём все больше и больше опыта в журналистике, копирайтинге и маркетинге, так как я на знаниях толька университета не останавливаюсь.3. Конечно же я буду безумно счастлива у вас работать.Опыт имеется, не раз писала статьи, вела группы, аккаунты, настраивалась рекламу и прочее.Писать я обожаю, особенно про что-то полезное и нужное человеку.С уважением, Мария.Буду с нетерпением ждать вашего ответа.ВОТ РАБОТЫ в группах, а также могу отдельно прислать свои статьи. Опыт работы 3 годаhttps://instagram.com/bebeauty33_shop?igshid=19sq99lx0zd8bКорейская косметикаПродавала косметику)https://vk.com/vk_planeta_zemlya4 месяца тут Тематика познавательная И раскрутила до 40кСейчас у неё уже 60к)Также https://vk.com/leadrobbershttps://vk.com/forbarbersПарикмахерское делоПродавали также технику парикмахерскую и вела полностью группы с разными рубрикамиЕщё здесь 3 месяца https://vk.com/diffindИнформационная тематикаИ ещё есть своя Сама создала и развилаПодслушано рыбаков 33Разные рубрики и взаимодействие с аудиториейhttps://vk.com/overhearfishИ ещё личная для работы своя по фото) https://vk.com/pakhomophotoЕщё статьи отдельно могу прислать, напишите мне об этом)P.S Я очень общительная,позитивная девушка,всегда иду на контакт.Люблю смеяться и хорошо выполнять работу :)Работаю ещё фотографом)