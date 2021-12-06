MariaFrilanser

SMM-специалист
Меня зовут Мария, я практикующий специалист в сфере SMM продвижения и таргетированной рекламы.
Чем я вам буду полезна?
Грамотно упакую ваш профиль и создам привлекательный визуал.
Благодаря проделанной работе, мы закроем потенциальные "боли" ваших клиентов и выработаем конкурентное преимущество.
Выбрав сотрудничество со мной вы приобретаете ценный ресурс — ВРЕМЯ, которое сможете провести с пользой для себя, в то время, как ваш профиль будет неустанно работать и приносить вам потенциальных клиентов.
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