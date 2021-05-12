MariaGalinskaia

Переводчик с английского
Меня зовут Мария, выполняю переводы, а также правки курсовых и дипломных работ, занимаюсь написанием эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ на темы: культура и искусство, философия, социология, история, литература.
Дипломированный переводчик с английского, историк искусств.
Буду рада сотрудничеству.
ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
- Деловые письма
- резюме
- характеристики
- Художественные тексты
- эссе
- искусство
С английского на русский 350 руб.
С русского на английский 400 руб.
Устный последовательный перевод (цена договорная)
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