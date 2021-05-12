MariaGalinskaia

Переводчик с английского

Меня зовут Мария, выполняю переводы, а также правки курсовых и дипломных работ, занимаюсь написанием эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ на темы: культура и искусство, философия, социология, история, литература.

Дипломированный переводчик с английского, историк искусств.

Буду рада сотрудничеству.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Деловые письма

резюме

характеристики

Художественные тексты

эссе

искусство

(в рублях за 1 страницу = 1800 знаков).

С английского на русский 350 руб.

С русского на английский 400 руб.

Устный последовательный перевод (цена договорная)