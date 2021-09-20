Мария Гудовичева MariaGoodMariaGood
Приветствую! Меня зовут Мария
Занимаюсь комплексным продвижением аккаунтов в Instagram.
Опыт работы более 1,5 лет в различных нишах.
Прошла обучение и состою в закрытом клубе RED SMM.
Что входит в мои услуги:
- погружение в тематику бизнеса
- анализ конкурентов
- определение и анализ ЦА
- разработка стратегии продвижения
- оформление аккаунта (аватар, шапка, актуальные сторис) -составление контент-плана
- ежедневное наполнение контентом
- написание постов
- сторис 5-7 в день
- подбор хештегов/гео
- обработка фото/видео
- проведение промоактивностей (конкурсы/розыгрыши)
- работа с блогерами, взаимопиар, подбор рекламных площадок
- комьюнити-менеджмент
- массфол, комментинг
- аналитика и отчетность
- настройка таргетированной рекламы.
К продвижению каждого бизнеса я подхожу индивидуально. Основная цель – работа на результат и привлечение потенциальных клиентов!
Стоимость обговаривается индивидуально (зависит от ниши и выбранной стратегии).
Разбор аккаунта с рекомендациями провожу бесплатно. Пишите!
WhatsApp: +79126925215
Телеграм: https://t.me/Maria2_0
Инстаграм: https://instagram.com/maria_gud81
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