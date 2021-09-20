Комплексное SMM-продвижение в Instagram

Приветствую! Меня зовут Мария 

Занимаюсь комплексным продвижением аккаунтов в Instagram.

Опыт работы более 1,5 лет в различных нишах.

Прошла обучение и состою в закрытом клубе RED SMM.

Что входит в мои услуги:

- погружение в тематику бизнеса

- анализ конкурентов

- определение и анализ ЦА

- разработка стратегии продвижения

- оформление аккаунта (аватар, шапка, актуальные сторис) -составление контент-плана

- ежедневное наполнение контентом

- написание постов

- сторис 5-7 в день

- подбор хештегов/гео

- обработка фото/видео

- проведение промоактивностей (конкурсы/розыгрыши)

- работа с блогерами, взаимопиар, подбор рекламных площадок

- комьюнити-менеджмент

- массфол, комментинг

- аналитика и отчетность

- настройка таргетированной рекламы.

К продвижению каждого бизнеса я подхожу индивидуально. Основная цель – работа на результат и привлечение потенциальных клиентов!

Стоимость обговаривается индивидуально (зависит от ниши и выбранной стратегии).

Разбор аккаунта с рекомендациями провожу бесплатно. Пишите!

WhatsApp: +79126925215

Телеграм: https://t.me/Maria2_0

Инстаграм: https://instagram.com/maria_gud81

Сайт: https://taplink.cc/maria_gud81