MariaIgnatkina

ОБРАЗОВАНИЕ
09/2001 – 06/2006
Московский Авиационный Институт (Государственный Технический Университет), факультет «Экономика и менеджмент», специальность – финансы и кредит
09/2008-06/2012
Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ)
Факультет периодической печати, специальность-журналист периодических изданий
2003
Regent Language School ( London) обучение по программе «Общий Английский»
ОПЫТ РАБОТЫ
09/2014- по наст. время
Телеканал «Моя Планета»
Журналист / Автор
http://www.moya-planeta.ru/travel/view/ostrov_kukol_3869/
http://www.moya-planeta.ru/travel/view/hram_svyatoj_feodory_3058/
http://www.moya-planeta.ru/travel/view/doma_drakonov_3273/
06/2012- по наст. время
Журнал « За рубежом» (http://www.zarubejom.com/)
Пишущий редактор/ журналист:
- написание статей и новостных заметок;
- редактирование;
- проведение интервью;
- ежедневный мониторинг иностранной прессы;
- продвижение сайта журнала в социальных сетях.
Примеры публикаций:
http://www.zarubejom.com/journal/article/379.html
http://www.zarubejom.com/news/show/10095_v5.html
http://www.zarubejom.com/news/show/9886_v5.html
http://www.zarubejom.com/news/show/10178.html
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
- Опыт художественного и технического перевода;
- Свободный английский;
- Греческий (разговорный);
- Работа с системами Joomla,WordPress, базовые знания html;
- Навыки работы с фототехникой и видеоматериалами.