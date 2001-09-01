MariaIgnatkina

Мария MariaIgnatkina

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтер

ОБРАЗОВАНИЕ

09/2001 –  06/2006  

Московский Авиационный Институт (Государственный Технический Университет), факультет «Экономика и менеджмент», специальность – финансы и кредит

09/2008-06/2012

Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ)

Факультет периодической печати, специальность-журналист периодических изданий

2003

Regent Language School ( London) обучение по программе «Общий Английский» 

ОПЫТ РАБОТЫ

09/2014- по наст. время

Телеканал «Моя Планета»

Журналист / Автор

http://www.moya-planeta.ru/travel/view/ostrov_kukol_3869/

http://www.moya-planeta.ru/travel/view/hram_svyatoj_feodory_3058/

http://www.moya-planeta.ru/travel/view/doma_drakonov_3273/

06/2012- по наст. время

Журнал « За рубежом» (http://www.zarubejom.com/)

Пишущий редактор/ журналист:

- написание статей и новостных заметок;

- редактирование;

- проведение интервью;

- ежедневный мониторинг иностранной прессы;

- продвижение сайта журнала в социальных сетях.

Примеры публикаций:

http://www.zarubejom.com/journal/article/379.html

http://www.zarubejom.com/news/show/10095_v5.html

http://www.zarubejom.com/news/show/9886_v5.html

http://www.zarubejom.com/news/show/10178.html

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

  - Опыт художественного и технического перевода;

  - Свободный английский;

  - Греческий (разговорный);

  - Работа с системами Joomla,WordPress, базовые знания html;

  - Навыки работы с фототехникой и видеоматериалами.

 