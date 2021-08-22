MariaKHarkova

Менеджер по работе в личном кабинете поставщика на маркетплейс

Я-менеджер по ведению карточек товара внутри личного кабинета поставщиков на маркетплейс.

-создаю и редактирую карточки (анализирую коректную категорию для вашего товара)

-работаю с названием(определяю по каким ключивым запрсам ищут покупатели)

-инфографика(для того что бы именно ваш товар "бросался в глаза" при просмотре каталога)

-обработка отзывов и вопросов клиентов(правильная работа с этим механизмом позволит подняться в ранжировании, а так же увеличить продажи)

-описание (составляю продающий текст)

Мои сильные качества для Вас: усидчивая, увлеченная, люблю мелочи и тонкости, окончила курсы в школе с предпринимательским мышлением "Заряд" для Менеджеров маркетплейс. Активно ищу своего поставщика и не собераюсь останавливаться на доступных мне знаниях.