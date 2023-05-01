MariaL_Eng

Методист/методолог. Переводчик Английский/Русский

Как методолог:

Использую системный подход к проектированию: имею в голове представление и прохожу на проектах цельный процесс (не так важно, по какой именно модели проектирования);

Работаю с мотивацией студентов: актуализирую обучение, поддерживаю, удерживаю и возвращаю;

Вовлекаю в обучение на всех уровнях: курс, тема, статья;

Проектирую перенос изученного в жизнь.

Отлично работаю в команде. Понятно излагаю свои мысли письменно и устно.

Обладаю системным мышлением, въедливостью, внимательностью.

Самоходна

Как переводчик:

Выполняю в краткие сроки. Готова к внесению корректировок во время выполнения работ