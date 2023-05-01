MariaL_Eng

Мария Лобанова MariaL_EngMariaL_Eng
33 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Методист/методолог. Переводчик Английский/Русский
Как методолог:
Использую системный подход к проектированию: имею в голове представление и прохожу на проектах цельный процесс (не так важно, по какой именно модели проектирования);
Работаю с мотивацией студентов: актуализирую обучение, поддерживаю, удерживаю и возвращаю;
Вовлекаю в обучение на всех уровнях: курс, тема, статья;
Проектирую перенос изученного в жизнь.
Отлично работаю в команде. Понятно излагаю свои мысли письменно и устно.
Обладаю системным мышлением, въедливостью, внимательностью.
Самоходна
Как переводчик:
Выполняю в краткие сроки. Готова к внесению корректировок во время выполнения работ
Я против войны в Украине!