MariaMoonlight

Пробуйте новое!

Людей всегда притягивало неизведанное. Что-то новое и манящее открывало людям новые горизонты и создавало целые направления в музыке, науке, искусстве. Мир всегда меняется и будет меняться. Не нужно думать, что изменения происходят просто так. Мир меняют люди, обычные люди похожие на нас. Не какие-нибудь пришельцы, а просто люди которых связывает одно-тяга к изменениям и новым горизонтам. Может быть и твои действия принесут изменения в этот мир. Это зависит только от тебя и твоих действий. Пробуй новое и меняй мир!

Я стараюсь тоже пробовать и открывать что-то новое, и регистрация здесь это подтверждает.