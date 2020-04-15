MariaNovaDesig

Дизайн интерьера

Рада знакомству, меня зовут Мария, я дизайнер интерьера, декоратор. Эту творческую профессию начала осваивать с 2018 года.

Для меня важно создавать гармоничные интерьеры, отвечающие истинным предпочтениям заказчика.

Такие пространства способны давать ощущение комфорта и уравновешенности.

Делаю дизайн-проекты жилых интерьеров, провожу онлайн-консультации по различным вопросам в части интерьера, создаю авторские предметы мебели для конкретного проекта и заказчика.

В процессе своей работы изначально опираюсь на Ваши предпочтения, а так же работаю в области дизайн-терапии.