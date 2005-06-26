MariaRodionova26

Мария Родионова MariaRodionova26

 
18 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работа с текстом
  • Имя: Родионова Мария
  • Дата рождения: 26.06.2005
  • Страна: Украина
  • Образование: 9 классов школы
  • Иностранные языки: украинский, русский, английский
  • Опыт работы: новичок
  • Услуги: обьем работы принимаю небольшой так как являюсь новичком и только учусь. Могу написать сочинение на русском, украинском, английском языке на любую тему (100+ слов), редактирую текста (исправляю ошибки, заменяю слова на более подходящие и тд.), перевод текста с украинского на русский и наоборот, так же могу перевести с английского на русский и с русского на английский не особо сложные текста . В общем принимаю любую не особо сложную работу над текстом.
  • Контакты: Вайбер- 0682684470
почта- @[email protected]

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