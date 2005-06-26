MariaRodionova26

Мария Родионова MariaRodionova26MariaRodionova26
18 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работа с текстом
- Имя: Родионова Мария
- Дата рождения: 26.06.2005
- Страна: Украина
- Образование: 9 классов школы
- Иностранные языки: украинский, русский, английский
- Опыт работы: новичок
- Услуги: обьем работы принимаю небольшой так как являюсь новичком и только учусь. Могу написать сочинение на русском, украинском, английском языке на любую тему (100+ слов), редактирую текста (исправляю ошибки, заменяю слова на более подходящие и тд.), перевод текста с украинского на русский и наоборот, так же могу перевести с английского на русский и с русского на английский не особо сложные текста . В общем принимаю любую не особо сложную работу над текстом.
- Контакты: Вайбер- 0682684470
ПЕРВЫЕ 5 ЗАКАЗОВ ДЕЛАЮ БЕСПЛАТНО ВЗАМЕН НА ОТЗЫВ.