MariaSaygashova

ВИДЕОМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ЗА 300 РУБЛЕЙ

«Тебе 17? Ха, ты ничего не умеешь!»

Всех приветствую!

Несмотря на столь юный возраст, имею стаж работы с профессиональным редактором уже более двух лет. Смогу выполнить работу почти любой сложности. Вам просто стоит подробно объяснить свои желания и рассказать, чего хотите конкретно ВЫ увидеть в работе.

Буду рада принять любые заказы. Если вам необходимо экстренно отредактировать видео, если времени почти не хватает, а видеоролик должен быть готов уже совсем скоро - готова помочь и менее, чем за сутки, сделать качественную работу (конечно, все зависит от Вашего видео).

Готова к сотрудничеству. Принимаю видеоролики до 25 минут, сразу же все обговариваем, чтобы потом не возникло трудностей :)

Стоимость работы от 300 до 400 рублей. Цена зависит от сложности работы и срока выполнения.