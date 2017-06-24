Maria_19

Мария Костромитина Maria_19

 
29 летРоссия/Екатеринбург
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Составление сметной документации. Быстро, в сроки.

Образование строительное (ПГС)

- Составление иоформление сметной документации на общестроительные(подготовительные, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,

земляные, кровельные, фасадные, внутренняя отделка), инженерные сетимонтаж оборудования (узлы учета тепла, пара) , дополнительные работы;

- Составление актов выполненных работ КС-2, справок КС – 3, журналы для списания материалов.

 

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