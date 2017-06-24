Составление сметной документации. Быстро, в сроки.
Образование строительное (ПГС)
- Составление иоформление сметной документации на общестроительные(подготовительные, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций,
земляные, кровельные, фасадные, внутренняя отделка), инженерные сети, монтаж оборудования (узлы учета тепла, пара) , дополнительные работы;
- Составление актов выполненных работ КС-2, справок КС – 3, журналы для списания материалов.
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- Смета на узел учета тепла196 просмотров
Чертежи и Схемы
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