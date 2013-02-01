Высшее образование
Институт: Московский Институт Иностранных Языков(2007-2012)
Факультет:Страноведения
Специальность:Филология
Квалификация: Филолог,преподаватель английского языка
Специализация:Европейская филология/страноведение
Международные сертификаты:Cambridge IGCSE, English as a second language (C)
Cambridge IGCSE, First language English (D) Cambridge CAE, Council of Europe Level C1 (C)
Участие в мероприятиях ВУЗа: Шекспировские чтения
Темы курсовых работ:Жанр очерк; Инверсия в английском языке
Тема выпускной квалификационной работы: Образ викторианского Лондона в произведениях
английских писателей
Педагогическая практика: МОУ школа №8 г. Жуковского
Опыт работы
11.2012 – 02.2013 Городской Центр Бронирования и Туризма Должность: менеджер отдела выставочно- конгрессной деятельности
02.2013 – 08.2013 Мультимедиа Арт Музей
Должность: переводчик
08.2014-12.2014 Языковая школа Britannica
Должность: преподаватель английского языка
Знание иностранных языков: Английский язык (свободное владение)
Знание компьютера:Офисные приложения, операционная система, программы редактирования фото/видео
Личные качества:Коммуникабельность, умение работать в команде, исполнительность
Семейное положение: Не замужем; детей нет
Хобби: Музыка(пианино, вокал), актёрская игра, литературная деятельность