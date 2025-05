Переводчик (английский язык)

Высшее образование

Институт: Московский Институт Иностранных Языков(2007-2012)

Факультет:Страноведения

Специальность:Филология

Квалификация: Филолог,преподаватель английского языка

Специализация:Европейская филология/страноведение

Международные сертификаты:Cambridge IGCSE, English as a second language (C)

Cambridge IGCSE, First language English (D) Cambridge CAE, Council of Europe Level C1 (C)

Участие в мероприятиях ВУЗа: Шекспировские чтения

Темы курсовых работ:Жанр очерк; Инверсия в английском языке

Тема выпускной квалификационной работы: Образ викторианского Лондона в произведениях

английских писателей

Педагогическая практика: МОУ школа №8 г. Жуковского

Опыт работы

11.2012 – 02.2013 Городской Центр Бронирования и Туризма Должность: менеджер отдела выставочно- конгрессной деятельности

02.2013 – 08.2013 Мультимедиа Арт Музей

Должность: переводчик

08.2014-12.2014 Языковая школа Britannica

Должность: преподаватель английского языка

Знание иностранных языков: Английский язык (свободное владение)

Знание компьютера:Офисные приложения, операционная система, программы редактирования фото/видео

Личные качества:Коммуникабельность, умение работать в команде, исполнительность

Семейное положение: Не замужем; детей нет

Хобби: Музыка(пианино, вокал), актёрская игра, литературная деятельность