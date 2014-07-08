Maria_Boklach

Боклач Мария Maria_BoklachMaria_Boklach
Боклач Мария
+7 (705) 711-48-41
желаемый способ связи [email protected]
Проживает: Алматы
Опыт работы —7 лет 4 месяца
Май 2014 — по настоящее время
2 месяца
Казахско-Британский образовательный центр M&K
Алматы, mks.kz
Контент менеджер, SMM
Коммуникация с клиентом
Разработка и утверждение среднесрочной стратегии, контент планов и координация программ реагирования.
Продвижение сообществ в социальных сетях
Создание контента
Разработка плана и координация платного и бесплатного продвижения
Контент менеджмент/ координация контент менеджмента
Работа с фрилансерами/ внешними подрядчиками
внесение и редактирование информации на сайте:
работу с графикой;
размещение видео-контента;
верстку статей;
написание статей, новостей, анонсов и прочего контента;
поиск и сбор информации для написания текстов;
устранение простых ошибок на сайте и описание сложных неполадок;
контроль корректной работы сайта;
общение с посетителями сайта.
Декабрь 2013 — Май 2014
6 месяцев
Pareto global associates
www.paretoglobalassociates.com/ — Услуги для бизнеса
Начальник маркетингового отдела
Компания занимается разработкой бизнес планов и маркетинговых стратегий для компаний-клиентов. Компании-клиенты с которыми я работала были очень разноплановые, от финансовых организаций и банков до магазинов модной одежды и косметики.
Количество человек в подчинении 25+)
Оперативное управление маркетингом (реклама, PR, маркетинговая аналитика, конкурентный анализ), стратегическое планирование (концепция, оценка рынков, направлений для развития, целесообразность инвестиций).
Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности.
Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития компании.
Предложения руководству компании по совершенствованию работы управления.
Участие в перспективном и текущем планировании деятельности управления.
Август 2012 — Ноябрь 2013
1 год 4 месяца
DreamPC studio
www.dreampcstudio.co.nz/ — Информационные технологии, системная интеграция, интернет
Управление интернет проектами
Участие в разработке сайтов компании;
Участие в составление стратегии, планов и отчетов;
Мониторинг рекламной и маркетинговой активности конкурентов, анализ и исследование их предложений;
Поддержка сайтов, дизайн, контент, написание ТЗ дизайнерам;
Взаимодействие с подрядчиками, контроль деятельности подрядчиков по SEO оптимизации, продвижению сайта;
Написание ТЗ на разработку страниц сайта, текстов и новостей компании.
Взаимодействие с подрядчиками по ведению интернет-рекламы (Яндекс. директ. Google Adwords);
Позиционирование компании в сети интернет, определение площадок размещения информации, поддержка имиджа компании в сети;
Анализ статистики (посещаемости, запросов, аудитории сайта)
Email маркетинг – сбор базы подписчиком, создание и отправка сообщений, анализ эффективности
Видеореклама в интернет – генерация контента, размещение роликов в интернет
Февраль 2007 — Август 2008
1 лет 6 месяцев
Scavolini
Алматы — Розничная торговля
дизайнер кухонь
Презентация продукции.
Консультирование клиентов.
Составление дизайн - проектов.
Подбор встраиваемой техники.
Оформление покупки.
Проверка и подтверждение счетов.
Сверка заказов с фабрикой.
Контроль доставки и сборки.
Сентябрь 2008 — Май 2012
3 года 9 месяцев
Karloff-media
Алматы, karloff-media.kz — СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
Управление интернет проектами
Работа с копирайтерами‚ дизайнерами‚ верстальщиками‚ программистами‚ работающими в удаленном доступе;
Постановка задач‚ координация и контроль работы фрилансеров;
Размещение и редактирование информации на сайтах и поддержка ее в актуальном состоянии‚ постановка задач для SMM;
Оптимизация и редактирование изображений для размещения на сайтах с помощью графических программ;
Ежедневный контроль работоспособности сайтов‚ мониторинг наличия и исправления ошибок в контенте;
Высшее образование
2013 Regent (New Zealand)
IT&Multimedia, project manager
2011 КазГАСА
дизайн, Реклама
Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной
Английский — свободно владею
Навыки Digital Marketing Графические редакторы Дизайн Маркетинговое планирование Наполнение контентом Управление временем Управление проектами оценка ситуации
Дополнительная информация
Обо мне Я люблю читать и применять прочитанное на практике, могу показаться грубой, потому что говорю правду, любое мое мнение и принятое решение основано на фактах и я никогда не прошу нереального.
Я люблю работать, узнавать новое и расти во всех сферах.
Люблю фотографию и ретушь, 3д моделирование, хотела стать юристом
люблю работать с людьми которые любят совою работу и не жалуются на жизнь