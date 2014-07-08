Maria_Boklach

Контент менеджер, копирайт, SMM, SEO, ретушь

Боклач Мария

+7 (705) 711-48-41

желаемый способ связи [email protected]

Проживает: Алматы

Опыт работы —7 лет 4 месяца

Май 2014 — по настоящее время

2 месяца

Казахско-Британский образовательный центр M&K

Алматы, mks.kz

Контент менеджер, SMM

Коммуникация с клиентом

Разработка и утверждение среднесрочной стратегии, контент планов и координация программ реагирования.

Продвижение сообществ в социальных сетях

Создание контента

Разработка плана и координация платного и бесплатного продвижения

Контент менеджмент/ координация контент менеджмента

Работа с фрилансерами/ внешними подрядчиками

внесение и редактирование информации на сайте:

работу с графикой;

размещение видео-контента;

верстку статей;

написание статей, новостей, анонсов и прочего контента;

поиск и сбор информации для написания текстов;

устранение простых ошибок на сайте и описание сложных неполадок;

контроль корректной работы сайта;

общение с посетителями сайта.

Декабрь 2013 — Май 2014

6 месяцев

Pareto global associates

www.paretoglobalassociates.com/ — Услуги для бизнеса

Начальник маркетингового отдела

Компания занимается разработкой бизнес планов и маркетинговых стратегий для компаний-клиентов. Компании-клиенты с которыми я работала были очень разноплановые, от финансовых организаций и банков до магазинов модной одежды и косметики.

Количество человек в подчинении 25+)

Оперативное управление маркетингом (реклама, PR, маркетинговая аналитика, конкурентный анализ), стратегическое планирование (концепция, оценка рынков, направлений для развития, целесообразность инвестиций).

Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности.

Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития компании.

Предложения руководству компании по совершенствованию работы управления.

Участие в перспективном и текущем планировании деятельности управления.

Август 2012 — Ноябрь 2013

1 год 4 месяца

DreamPC studio

www.dreampcstudio.co.nz/ — Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Управление интернет проектами

Участие в разработке сайтов компании;

Участие в составление стратегии, планов и отчетов;

Мониторинг рекламной и маркетинговой активности конкурентов, анализ и исследование их предложений;

Поддержка сайтов, дизайн, контент, написание ТЗ дизайнерам;

Взаимодействие с подрядчиками, контроль деятельности подрядчиков по SEO оптимизации, продвижению сайта;

Написание ТЗ на разработку страниц сайта, текстов и новостей компании.

Взаимодействие с подрядчиками по ведению интернет-рекламы (Яндекс. директ. Google Adwords);

Позиционирование компании в сети интернет, определение площадок размещения информации, поддержка имиджа компании в сети;

Анализ статистики (посещаемости, запросов, аудитории сайта)

Email маркетинг – сбор базы подписчиком, создание и отправка сообщений, анализ эффективности

Видеореклама в интернет – генерация контента, размещение роликов в интернет

Февраль 2007 — Август 2008

1 лет 6 месяцев

Scavolini

Алматы — Розничная торговля

дизайнер кухонь

Презентация продукции.

Консультирование клиентов.

Составление дизайн - проектов.

Подбор встраиваемой техники.

Оформление покупки.

Проверка и подтверждение счетов.

Сверка заказов с фабрикой.

Контроль доставки и сборки.

Сентябрь 2008 — Май 2012

3 года 9 месяцев

Karloff-media

Алматы, karloff-media.kz — СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

Управление интернет проектами

Работа с копирайтерами‚ дизайнерами‚ верстальщиками‚ программистами‚ работающими в удаленном доступе;

Постановка задач‚ координация и контроль работы фрилансеров;

Размещение и редактирование информации на сайтах и поддержка ее в актуальном состоянии‚ постановка задач для SMM;

Оптимизация и редактирование изображений для размещения на сайтах с помощью графических программ;

Ежедневный контроль работоспособности сайтов‚ мониторинг наличия и исправления ошибок в контенте;

Высшее образование

2013 Regent (New Zealand)

IT&Multimedia, project manager

2011 КазГАСА

дизайн, Реклама

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею

Навыки Digital Marketing Графические редакторы Дизайн Маркетинговое планирование Наполнение контентом Управление временем Управление проектами оценка ситуации

Дополнительная информация

Обо мне Я люблю читать и применять прочитанное на практике, могу показаться грубой, потому что говорю правду, любое мое мнение и принятое решение основано на фактах и я никогда не прошу нереального.

Я люблю работать, узнавать новое и расти во всех сферах.

Люблю фотографию и ретушь, 3д моделирование, хотела стать юристом

люблю работать с людьми которые любят совою работу и не жалуются на жизнь