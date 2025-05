Maria_DesignerUI

UX/UI designer

EN: I am a product designer and prototyper. My specialisation is creating interface systems for WEB and MOBILE apps. I am good at UX, UI and animation.

RU: Опыт работы не большой но однозначно мимо моего портфолио вы мимо не пройдёте =)

Меня зовут Мария и я Ux/Ui дизайнер веб сайты и мобильные приложения. Живу на Кипре и создаю продукты для местного рынка.

Tools

Figma. Middle level. Сonfident user

level. Сonfident user Framer Studio. Basic level.

Basic level. Photoshop. Basic level

Basic level Illustrator. Basic level of working with vector graphics

Basic level of working with vector graphics After Effects. Basic level of working with keyframe-animation

Other skills

InVision studio, Adobe XD, Miro, Tilda, Adobe After Effects

Languages: Russian, English

(Telegram: spygirl_ru)