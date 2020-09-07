Maria_Fadeeva

Перевод, польский, устный, письменный, технический, юридический, нотариальный, аудио-визуальный

Имею высшее образование по специальности "польская филология", изучала

язык в Балтийском Федеральном университете в Калининграде (2008-2013 гг.) и

имею красный диплом магистра польской филологии СПБГУ (2015-2017 гг.). Помимо

этого я изучала язык также в языковой среде во время студенческого обмена в

нескольких городах Польши в течение 2 лет в общей сложности. Я также имею опыт

работы устным последовательным и письменным переводчиком более 8 лет. Среди

моих клиентов есть такие крупные компании как TUI, Bacardi, Philip Morris, JTI, ITM, BAT и Lakma. Работаю с разными тематиками перевода в том числе: туризм, механика, химия, биология,

право и др.