Maria_Fire_Art

Графический дизайнер и иллюстратор

В графическом дизайне я недавно. Уверенный пользователь Figma.

Есть навык создания баннеров, карточек для маркетплейсов, оформления соц.сетей, чек-листов, лендингов и визиток. Понимаю как готовить макеты к печати.

Также я являюсь иллюстратором, рисую в программах Infinite Painter и Procreate, могу отрисовать любую вашу задумку для использования в дизайне.