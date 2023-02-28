Maria_Fire_Art

Мария Maria_Fire_ArtMaria_Fire_Art
36 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер и иллюстратор
В графическом дизайне я недавно. Уверенный пользователь Figma.
Есть навык создания баннеров, карточек для маркетплейсов, оформления соц.сетей, чек-листов, лендингов и визиток. Понимаю как готовить макеты к печати.
Также я являюсь иллюстратором, рисую в программах Infinite Painter и Procreate, могу отрисовать любую вашу задумку для использования в дизайне.
Я против войны в Украине!