Образование:
Московский Государственный Университет Печати имени Ивана Федорова
Факультет Рекламы и Связей с общественностью
Кафедра: Связи с общественностью
Начало учебы: 2007 год
Окончание учебы: 2013 год
Форма обучения: очно-заочная
Закончила с отличием
Знание языков: Английский (upper-intermediate)
Опыт работы:
11.12.2013 – 01.06.2014
Агентство «Творческие индустрии», Центр социокультурных проектных инициатив «Творческая Москва»
при Департаменте культуры города Москвы
Должность: PR- менеджер
Проекты:
1. Работа со СМИ (разработана и актуализирована база данных, налажено информационное сотрудничество)
2. Разработана структура и наполнение сайта http://creativemoscow.ru/index.php/ru/
3. Руководство SMM ¬¬¬¬¬(созданы и оформлены сообщества в социальных сетях, контент)
4. Копирайтинг - написание пресс-релизов, анонсов
5. Работа над фирменным стилем (разработан бренд-бук совместно с дизайнерами)
6. Разработаны PR-стратегия и медиаплан проекта «Московские культурные центры»
7. PR-сопровождение мероприятий
8. Проведение встреч, семинаров
9. Верстка и подготовка к печати полиграфических материалов
01.04.2013 – 01.11.2013
ООО «Радиус Груп» (RadiusGroup LLC)
Департамент по маркетингу
Должность: менеджер по маркетингу (b2b сектор)
Результаты работы:
1. Сбор информации по рынку (подготовлены аналитические отчеты, вертикальная экспертиза)
2. Планирование отраслевых мероприятий
3. Планирование маркетингового бюджета
5. Организованы и проведены мероприятия «под ключ», как масштабные, так и под Заказчика
6. Внутрикорпоративный PR (обеспечена информационная деятельность внутри Компании, разработано наполнение внутрикорпоративного портала)
7. Подготовлены sales tools (разработаны и сверстаны лифлеты, брошюры, презентации, рекламный раздаточный материал)
8. Контент-менеджмент и копирайтинг (новости, пресс-релизы, проведен аудит сайтов Компании, составлен контент для сайтов)
Портфолио: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B4L73TwIm-UcSHNpam03Z1pnRVk
03.04.2012 – 01.04.2013
DDC LLC (Distributed Digital Clouds LLC)
ООО «Распределенные цифровые облака»
Студия разработчиков игр и веб-сервисов
Должность: менеджер по маркетингу (digital marketing)
Результаты работы:
1. Разработана и реализована маркетинговая стратегия продвижения продуктов деятельности компании
2. Ведение проектов (разработаны бизнес-планы, рекламный бюджет, проведена работа с разработчиками веб-продукта)
3. Медиа-планирование и размещение digital-рекламы (была запущена рекламная кампания и проведен анализ статистических показателей)
4. Разработана и реализована программа продвижения продуктов Компании в социальных сетях
5. Копирайтинг (написание коммерческих предложений, пресс-релизов, новостей, рекламных слоганов, ведение переписки)
6. Организация мероприятий, конкурсов через социальные сети
7. Верстка рекламных материалов, документооборот
24.09.2008 − 03.04.2012
ВМО «Государственная Третьяковская галерея»
Отдел по связям с общественностью
Должность: pr-менеджер
Обязанности:
1. Взаимодействие со СМИ (подготовка и распространение пресс-релизов, анонсов, информационных и тематических материалов, обеспечение СМИ иллюстративными материалами к публикациям о Галерее, организация аккредитации представителей СМИ на экспозиции, выставки, презентации Галереи)
2. Мониторинг СМИ и составление пресс-досье
3. Подготовка материалов для рекламной продукции (делопроизводство, создание и разработка дизайн-макетов рекламной продукции с учетом фирменного стиля Галереи; брендинг, навигация)
4. Ведение проектов, выставок
5. PR в Интернете (подготовка материалов для сообществ в социальных сетях, реклама)
Отдел рукописей
Должность: менеджер
Обязанности:
1. Выставочная деятельность (подготовка, создание концепций документальных выставок в отделах и залах Галереи, монтаж и оформление документальных выставок)
2. Делопроизводство
3. Научная деятельность (организация, участие в заседаниях реставрационных советов, изучение документальных материалов по советским художникам, искусствоведам)
4. Подготовка публикаций, закупка рукописных и фотографических материалов для Галереи
5. Работа с исследователями
6. Участие в работе научных конференций, подготовка презентаций
Публикации:
1. Вступительная статья для электронного издания «Александр Дейнека. «Работать, строить и не ныть!», «Мои воспоминания об А.А. Дейнеке»: публикация воспоминаний фотографа В.Н. Степанова об А.А. Дейнеке. Государственная Третьяковская галерея, 2010
2. Приняла участие в подготовке каталога выставки «Александр Дейнека. Работать, строить и не ныть!» Живопись. Графика. Скульптура» совместно с Издательской программой «Интерроса», 2010
3. Подготовка мультимедийного издания «Бубновый Валет» (Выпуск 2011)
Выставки.
Провела работу над персональными выставками: А.А. Дейнеки, М.С. Сарьяна, Б.Д. Королева, И.И.Левитана, П.П. Кончаловского (в Государственном Русском музее и ГТГ)
Профессиональные навыки и знания:
Владение основными офисными пакетами, графическими редакторами (Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere), CMS (Pivotal, Zoho, Мегаплан, Joomla, Bitrix)