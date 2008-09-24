Маркетолог, специалист по связям с общественностью, дизайнер-верстальщик

Образование:

Московский Государственный Университет Печати имени Ивана Федорова

Факультет Рекламы и Связей с общественностью

Кафедра: Связи с общественностью

Начало учебы: 2007 год

Окончание учебы: 2013 год

Форма обучения: очно-заочная

Закончила с отличием

Знание языков: Английский (upper-intermediate)

Опыт работы:

11.12.2013 – 01.06.2014

Агентство «Творческие индустрии», Центр социокультурных проектных инициатив «Творческая Москва»

при Департаменте культуры города Москвы

Должность: PR- менеджер

Проекты:

1. Работа со СМИ (разработана и актуализирована база данных, налажено информационное сотрудничество)

2. Разработана структура и наполнение сайта http://creativemoscow.ru/index.php/ru/

3. Руководство SMM ¬¬¬¬¬(созданы и оформлены сообщества в социальных сетях, контент)

4. Копирайтинг - написание пресс-релизов, анонсов

5. Работа над фирменным стилем (разработан бренд-бук совместно с дизайнерами)

6. Разработаны PR-стратегия и медиаплан проекта «Московские культурные центры»

7. PR-сопровождение мероприятий

8. Проведение встреч, семинаров

9. Верстка и подготовка к печати полиграфических материалов

01.04.2013 – 01.11.2013

ООО «Радиус Груп» (RadiusGroup LLC)

http://www.radiusgroup.ru/

Департамент по маркетингу

Должность: менеджер по маркетингу (b2b сектор)

Результаты работы:

1. Сбор информации по рынку (подготовлены аналитические отчеты, вертикальная экспертиза)

2. Планирование отраслевых мероприятий

3. Планирование маркетингового бюджета

5. Организованы и проведены мероприятия «под ключ», как масштабные, так и под Заказчика

6. Внутрикорпоративный PR (обеспечена информационная деятельность внутри Компании, разработано наполнение внутрикорпоративного портала)

7. Подготовлены sales tools (разработаны и сверстаны лифлеты, брошюры, презентации, рекламный раздаточный материал)

8. Контент-менеджмент и копирайтинг (новости, пресс-релизы, проведен аудит сайтов Компании, составлен контент для сайтов)

Портфолио: https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B4L73TwIm-UcSHNpam03Z1pnRVk

03.04.2012 – 01.04.2013

DDC LLC (Distributed Digital Clouds LLC)

ООО «Распределенные цифровые облака»

Студия разработчиков игр и веб-сервисов

Должность: менеджер по маркетингу (digital marketing)

Результаты работы:

1. Разработана и реализована маркетинговая стратегия продвижения продуктов деятельности компании

2. Ведение проектов (разработаны бизнес-планы, рекламный бюджет, проведена работа с разработчиками веб-продукта)

3. Медиа-планирование и размещение digital-рекламы (была запущена рекламная кампания и проведен анализ статистических показателей)

4. Разработана и реализована программа продвижения продуктов Компании в социальных сетях

5. Копирайтинг (написание коммерческих предложений, пресс-релизов, новостей, рекламных слоганов, ведение переписки)

6. Организация мероприятий, конкурсов через социальные сети

7. Верстка рекламных материалов, документооборот

24.09.2008 − 03.04.2012

ВМО «Государственная Третьяковская галерея»

Отдел по связям с общественностью

Должность: pr-менеджер

Обязанности:

1. Взаимодействие со СМИ (подготовка и распространение пресс-релизов, анонсов, информационных и тематических материалов, обеспечение СМИ иллюстративными материалами к публикациям о Галерее, организация аккредитации представителей СМИ на экспозиции, выставки, презентации Галереи)

2. Мониторинг СМИ и составление пресс-досье

3. Подготовка материалов для рекламной продукции (делопроизводство, создание и разработка дизайн-макетов рекламной продукции с учетом фирменного стиля Галереи; брендинг, навигация)

4. Ведение проектов, выставок

5. PR в Интернете (подготовка материалов для сообществ в социальных сетях, реклама)

Отдел рукописей

Должность: менеджер

Обязанности:

1. Выставочная деятельность (подготовка, создание концепций документальных выставок в отделах и залах Галереи, монтаж и оформление документальных выставок)

2. Делопроизводство

3. Научная деятельность (организация, участие в заседаниях реставрационных советов, изучение документальных материалов по советским художникам, искусствоведам)

4. Подготовка публикаций, закупка рукописных и фотографических материалов для Галереи

5. Работа с исследователями

6. Участие в работе научных конференций, подготовка презентаций

Публикации:

1. Вступительная статья для электронного издания «Александр Дейнека. «Работать, строить и не ныть!», «Мои воспоминания об А.А. Дейнеке»: публикация воспоминаний фотографа В.Н. Степанова об А.А. Дейнеке. Государственная Третьяковская галерея, 2010

2. Приняла участие в подготовке каталога выставки «Александр Дейнека. Работать, строить и не ныть!» Живопись. Графика. Скульптура» совместно с Издательской программой «Интерроса», 2010

3. Подготовка мультимедийного издания «Бубновый Валет» (Выпуск 2011)

Выставки.

Провела работу над персональными выставками: А.А. Дейнеки, М.С. Сарьяна, Б.Д. Королева, И.И.Левитана, П.П. Кончаловского (в Государственном Русском музее и ГТГ)

Профессиональные навыки и знания:

Владение основными офисными пакетами, графическими редакторами (Adobe InDesign, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere), CMS (Pivotal, Zoho, Мегаплан, Joomla, Bitrix)