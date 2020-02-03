Maria_Kroitor

Графический дизайнер

Здравствуйте! Разрабатываю дизайн логотипа и рекламных макетов, показывая лучшие стороны Вашего Бренда. Фирменный стиль, брошюры, листовки, буклеты, календари, визитки и проч. как для соц. сетей/сайтов, так и для печати. Системный подход: изучаю Вашу сферу, специфику, прежде, чем приступить к работе. Создаю уникальный дизайн, который Вы не найдёте ни у кого. Визуальные решения в нескольких вариантах для разработанного дизайна. Чтобы Вы смогли увидеть, как будет выглядеть Ваша продукция еще до процесса изготовления.