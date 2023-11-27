Что я могу вам предложить:
Дизайн сайтов, UX/UI. Интернет-магазин, сайт-потрфолио, лендинг. Сделаю дизайн вашего сайта не только современным и стильным, но и удобным для пользователя. Все проекты разрабатываю индивидуально, плюс адаптивный дизайн (стандартные или любые, необходимые вам разрешения).
Кая я работаю:
Предложу вам заполнить небольшой, супер-понятный бриф, или созвонимся любым удобным способом и заполним его вместе. Договоримся о чётких сроках сдачи мною проекта, сроки я соблюдаю всегда. Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам. Сможем обсудить любые ваши идеи. Передам готовый макет в Figma. После сдачи проекта остаюсь на связи и готова буду ответить на любые вопросы верстальщика или программиста.
Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату, если не понравится мой дизайн.
Способы оплаты:
Принимаю оплату на карту Сбербанка
Мои контакты:
Telegram: @Masha_Shu
Почта: [email protected]
Обо мне:
Меня зовут Мария, мне 34 года. Занимаюсь дизайном 3 года, это по сравнению с моими супер-опытными коллегами на платформе не много, но за это время я успела выработать свой стиль, заработала престижную награду на Dprofile, поработала с зарубежными заказчиками и научилась быстро и качественно создавать современный и понятный дизайн.
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