Ответственный подход к работе. Консультации с носителями языка.

Закончила Южный Федеральный Университет (Ростов-на-Дону), по специальности лингвист-переводчик (англ., нем.). В 2007 году училась в языковой школе в Англии. С 2008 по 2009 гг. работала внештатным переводчиком в бюро переводов (переводила бизнес планы, инструкции, путеводители, деловую корреспонденцию, статьи для интернет-сайтов и тд.).

С 2009 г. живу в Германии. В данный момент учусь в ВУЗе в г. Оснабрюк, изучаю International Management на английском. Ежедневно использую оба языка, т.к. учусь на английском, а в бытовой жизни общаюсь на немецком.

Скрупулёзно отношусь к переводам. При необходимости консультируюсь с носителями языка.

Направления перевода:

русский-английский, английский-русский

русский-немецкий, немецкий-русский