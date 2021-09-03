Maria_olbimak

Таргетолог/СММ-менеджер

Добрый день! Меня зовут Мария, я сертифицированный специалист по таргетированной рекламе и СММ. Вот уже 2 года я являюсь маркетолог/СММ-специалистом. На данный момент дополнительно обучаюсь на таргетолога. Что я могу: * Оформление профиля под ключ (описание на фото) * Оформление единого стиля профиля (обработка фото, видео, взаимодействие с фотографом) * Коопирайтинг ( написание постов: информативные, вовлекающие, продающие) * Составление контент-плана (в таблице Excel подробно расписаны темы постов, заголовки, время публикации, все детали) * Анализ ЦА, определение УТП (подбор 4-5 аудиторий для вашей ниши бизнеса, составление офферов)* Аудит профиля инстаграм (подробный анализ и рекомендации в pdf файле: шапка профиля, хайлайтс, лента, посты, тексты) * Составление рубрик для сторис и ленты в Instagram * Запуск и ведение таргетированной рекламы * Создание макетов для рекламы, обработка фото для профиля/сторис, монтаж видео профиль/сторис* Ведение инстаграм профиля (постинг публикаций/постов, постинг сторис, ответы в директ, ответы на комментарии и тд.) Основная моя задача - привлечь подписчиков в профиль Instagram, привлечение целевых заявок и продаж. Оформление профиля на профессиональном уровне, создание актуального стиля.