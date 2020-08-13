От рекламы к строительству и дизайну интерьера

Я работаю менеджером по рекламе уже около 5 лет. Работаю напрямую с начальником с подключением коллег ТОП-специалистов в СПб.

Нахожусь в процессе смены профессии - от рекламы к строительству.

Окончила строительный колледж с красным дипломом, проходила много различных доп. курсов и теперь прохожу обучение по специальности дизайн интерьера.

Ищу подработку, тк хочу накопить денег на ремонт кузова машины :)

Владею Photoshop, умею монтировать видео, настраивать рекламу (таргет, контекст), работать в экселе и делать презентации (и анимированное видео).

Также владею Autocad, Revit и ArchiCad.

Владею английским и чешским.