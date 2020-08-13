От рекламы к строительству и дизайну интерьера
Я работаю менеджером по рекламе уже около 5 лет. Работаю напрямую с начальником с подключением коллег ТОП-специалистов в СПб.
Нахожусь в процессе смены профессии - от рекламы к строительству.
Окончила строительный колледж с красным дипломом, проходила много различных доп. курсов и теперь прохожу обучение по специальности дизайн интерьера.
Ищу подработку, тк хочу накопить денег на ремонт кузова машины :)
Владею Photoshop, умею монтировать видео, настраивать рекламу (таргет, контекст), работать в экселе и делать презентации (и анимированное видео).
Также владею Autocad, Revit и ArchiCad.
Владею английским и чешским.
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Портфолио
- Сделаю коллаж/мудборд102 просмотра
- Модель проекта по дизайну интерьера129 просмотров
- Дипломный проект128 просмотров