Mariakslv

Мария Mariakslv

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ретушь фотографий

    Необходимо обрезать квадратом и отретушировать фотографии украшений для сайта и Инстаграм. Исходные данные: 56 фото Исходные форматы heic и dng, На кольцах убрать подставку внизу и сделать изображение более ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ретушь 56 фото для сайта (украшения)

    Необходимо обрезать квадратом и отретушировать фотографии украшений для сайта и Инстаграм. Исходные данные: 56 фото Исходные форматы heic и dng, На кольцах убрать подставку внизу и сделать изображение более ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Ретушь 62 фото
Отличный,понимающий заказчик! Моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
СПасибо за работу - все сделано качественно и хорошо!
Ответный отзыв
KseniKseni
Ксения 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Ретушь 56 фото для сайта (украшения)
Хороший заказчик)
Хороший исполнитель!
Ответный отзыв
ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Ретушь фотографий
Хороший заказчик! Понятное ТЗ! Моментальная оплата!
Была сделана ретушь фотографий украшений. Все о чем договаривались, даже больше! Будем обращаться еще, Спасибо!
Ответный отзыв