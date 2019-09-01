Добрый день! необходима ретушь ещё 62 фото
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Добрый день! необходима ретушь ещё 62 фото
Необходимо обрезать квадратом и отретушировать фотографии украшений для сайта и Инстаграм. Исходные данные: 56 фото Исходные форматы heic и dng, На кольцах убрать подставку внизу и сделать изображение более ...
Необходимо обрезать квадратом и отретушировать фотографии украшений для сайта и Инстаграм. Исходные данные: 56 фото Исходные форматы heic и dng, На кольцах убрать подставку внизу и сделать изображение более ...