Приветствую! Меня зовут Мария, я графический дизайнер.
В мои навыки входит:
• Создание логотипов, фирменного стиля
• Разработка баннеров, вывесок и другой наружной рекламы
• Разработка полиграфической продукции
• Оформление соц. сетей, сайтов и лендингов
Проработала в рекламном агентстве в качестве дизайнера больше года, поэтому предоставлю все файлы, подготовленные для печати надлежащим образом.
Уверенный пользователь Illustrator и Photoshop, Corel Draw . С удовольствием помогу Вам и Вашему бизнесу в создании рекламы. Внимательно подхожу к каждому заказу, внесу правки при необходимости, отдам исходники и файлы, подготовленные к печати. Остаемся на связи даже после окончания проекта. Обращайтесь!
На данный момент свободна для новых проектов.
Портфолио
- Фирменный стиль для ресторана-доставки еды16 просмотров
- Визитка массажного салона15 просмотров
- Разработка логотипа для шаурмичной12 просмотров
- Фирменный стиль для цветочной лавки20 просмотров
- Фирменный стиль для магазина нижнего белья15 просмотров
- Разработка логотипа6 просмотров