Графический дизайнер

Приветствую! Меня зовут Мария, я графический дизайнер.

В мои навыки входит:

• Создание логотипов, фирменного стиля

• Разработка баннеров, вывесок и другой наружной рекламы

• Разработка полиграфической продукции

• Оформление соц. сетей, сайтов и лендингов

Проработала в рекламном агентстве в качестве дизайнера больше года, поэтому предоставлю все файлы, подготовленные для печати надлежащим образом.

Уверенный пользователь Illustrator и Photoshop, Corel Draw . С удовольствием помогу Вам и Вашему бизнесу в создании рекламы. Внимательно подхожу к каждому заказу, внесу правки при необходимости, отдам исходники и файлы, подготовленные к печати. Остаемся на связи даже после окончания проекта. Обращайтесь!

На данный момент свободна для новых проектов.