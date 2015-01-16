Доброго времени суток!
Расхваливать себя не буду - в фрилансе я новичок.
Но зато играюсь с графическими "игрушками" буквально с младших школьных лет.
Творю из собственных побуждений и желаний, а по этому и с любовью.
Что могу гарантировать?
Сотрудничество с клиентом, применение знаний из области психологии, маркетинга, социологии, векторной графики ну и пунктуальность. Эксперементы и интузиазм. В некотором роде перфекционист, по этому готова доделывать роботу, пока клиенту не понравиться.
В общем - смотрите портфолио.
Набью руку и мозг, выиграю 5 конкурсов - здесь оставлю пафосную информацию об профессионализме и ляляля.
Портфолио
- Логотип службы такси518 просмотров
- Логотип для интернет портала.226 просмотров
- Логотип сети магазинов266 просмотров
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#793
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#844
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#2113