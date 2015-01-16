Доброго времени суток!

Расхваливать себя не буду - в фрилансе я новичок.

Но зато играюсь с графическими "игрушками" буквально с младших школьных лет.

Творю из собственных побуждений и желаний, а по этому и с любовью.

Что могу гарантировать?

Сотрудничество с клиентом, применение знаний из области психологии, маркетинга, социологии, векторной графики ну и пунктуальность. Эксперементы и интузиазм. В некотором роде перфекционист, по этому готова доделывать роботу, пока клиенту не понравиться.

В общем - смотрите портфолио.

Набью руку и мозг, выиграю 5 конкурсов - здесь оставлю пафосную информацию об профессионализме и ляляля.