MarianMelnik

Марьяна Мельник MarianMelnik

 
28 летУкраина/Ковель
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Доброго времени суток!

Расхваливать себя не буду - в фрилансе я новичок.

Но зато играюсь с графическими "игрушками" буквально с младших школьных лет.

Творю из собственных побуждений и желаний, а по этому и с любовью.

Что могу гарантировать?

Сотрудничество с клиентом, применение знаний из области психологии, маркетинга, социологии, векторной графики ну и пунктуальность. Эксперементы и интузиазм. В некотором роде перфекционист, по этому готова доделывать роботу, пока клиенту не понравиться.

В общем - смотрите портфолио.

Набью руку и мозг, выиграю 5 конкурсов - здесь оставлю пафосную информацию об профессионализме и ляляля.

Портфолио
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