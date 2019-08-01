Marian_lisova

Пишу стихотворения, тексты поздравлений, посты для социальных сетей.

Пример работы :

ЗакурилТвой друг однажды закурил,Так тихо - даже не заметил.Ведь он когда-то полюбил,Но видно тот в итоге не ответил.Твой милый друг, вдыхая дым, В миг превратился в бедолагу.Он был в компашке, раз - один,Ведь полюбил он сипотягу.Твой милый друг, поранил душу, И от того он закурил, надеясь, Что дым - капли в уши, Но этим только загубил. Друг загубил всех тех, кто дорог, Кто искренен с ним в холод и жару. Друг милый, ведь курить не стоит, Ведь я люблю тебя одну.