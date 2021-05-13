Marianna010

Копирайтинг
Создаю тексты и статьи на темы здоровья, медицины, образа жизни, материнства, беременности, на актуальные
вопросы в сферах здравоохранения и социального благополучия людей.
Работаю с различными форматами текстов: информационная статья, пресс-релиз, новость, рейтинги и посты в
социальных сетях. Использую в своих работах экспертное мнение, научные ссылки и
исследования, клинически доказанные рекомендации.
Учитываются все пожелания заказчика по оформлению, терминологии и стилю подачи информации.
Основным своим преимуществом считаю понимания целевой аудитории того или иного заказчика, полное углубление в
тематику, заинтересованность в написании качественного и интересного контента
для конечного клиента – читателя.
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