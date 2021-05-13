Marianna010

Копирайтинг

Создаю тексты и статьи на темы здоровья, медицины, образа жизни, материнства, беременности, на актуальные

вопросы в сферах здравоохранения и социального благополучия людей.

Работаю с различными форматами текстов: информационная статья, пресс-релиз, новость, рейтинги и посты в

социальных сетях. Использую в своих работах экспертное мнение, научные ссылки и

исследования, клинически доказанные рекомендации.

Учитываются все пожелания заказчика по оформлению, терминологии и стилю подачи информации.

Основным своим преимуществом считаю понимания целевой аудитории того или иного заказчика, полное углубление в

тематику, заинтересованность в написании качественного и интересного контента

для конечного клиента – читателя.