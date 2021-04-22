Marianna4426

Марианна Marianna4426

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

  Гаврилова Марианна         Дата рождения: 06 окт 1989    Регион: Боярка    Возможность переезда:    Телефон(ы): +38 (093) 106 - 91 - 50(вайбер)

   @Havrilova(телеграмм)E-mail: [email protected]                 Опыт работы  Оператор Call-centreфев 2021 -март(1 мес)Green Balance  Реклама / Маркетинг / PR-услуги    продажа товарарабочая изделий из гофротарыапр 2014 - ноя 2017 (3 года 8 мес)Аграриус Гофропак  Другое    Оператор Call-centreсен 2013 - ноя 2013 (3 мес)Мерино Интернешинал  Другое     Образование  МАУП (Киев)Год окончания 2005 младший специалист в области производства 