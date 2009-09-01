Переводчик английского языка

Переводчик английского языка, удаленная работа

Дата рождения: 12 января 1992 (24 года)

Город: Киев

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

Переводчик английского удалённо

с 03.2014 по наст. время (2 года 5 месяцев)

Частные переводы (художественный перевод, публицистика, технический перевод)

Образование

Неоконченное высшее

с 09.2009 по 10.2013

Киевский национальный экономический университет имени В.Гетьмана, Правоведение, Киев.

Бакалавр с права

Высшее

с 09.2009 по 07.2014

Винницкий государственный педагогический университет имени М.Коцюбинского, институт иностранных языков, Винница.

Магистр

Знание языков

Английский — эксперт

Немецкий — начинающий

Дополнительная информация

Личные качества:

Ответственность, исполнительность, активность, пунктуальность, быстрообучаемость.

Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.