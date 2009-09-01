Переводчик английского языка, удаленная работа
Дата рождения: 12 января 1992 (24 года)
Город: Киев
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
Переводчик английского удалённо
с 03.2014 по наст. время (2 года 5 месяцев)
Частные переводы (художественный перевод, публицистика, технический перевод)
Образование
Неоконченное высшее
с 09.2009 по 10.2013
Киевский национальный экономический университет имени В.Гетьмана, Правоведение, Киев.
Бакалавр с права
Высшее
с 09.2009 по 07.2014
Винницкий государственный педагогический университет имени М.Коцюбинского, институт иностранных языков, Винница.
Магистр
Знание языков
Английский — эксперт
Немецкий — начинающий
Дополнительная информация
Личные качества:
Ответственность, исполнительность, активность, пунктуальность, быстрообучаемость.
Закончила музыкальную школу по классу фортепиано.