Марианна Акимова MariannaAkimovaMariannaAkimova
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Графический дизпйнер, копирайтер
Написание качественных текстов на заданную тематику (образование в PR, 4 курс университета )
Знание основных PR инструментов, механизмов продвижения товара/услуги, создание необходимого отношения к товару/услуге.
Грамотная речь, грамотный перевод английских текстов ( образование "Преподаватель английского языка")
Разработка дизайн макетов различной направленности. Знание основных графических редакторов пакета Adobe: Illustrator CS6, Photoshop CS6 ( студент специальности "Графический дизайн")
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Портфолио
- Детскаяя настольная игра "Золотое перо"123 просмотра
- Коллаж "Кит небесный"126 просмотров