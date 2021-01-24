MariannaYurkiv

Марьяна Юркив MariannaYurkivMariannaYurkiv
Привет!
Меня зовут Марьяна - надежный, ответственный и прогрессивный дизайнер
Моя цель - сделать качественно и своевременно!!! Поэтому подхожу к делу со всем ответсвием и креативом.
Буду рада создать вид именно твоего сайта
Платформы: Figma/Photoshop
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Мои основные навыки:
- Веб - дизайн
- Дизайн сайтов и Lending Page
- Разработка UI/UX интерфейсов
- Прототипирование
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В работе со мной Вы получаете:
- Качественно проработанный продукт, соответствующий вашим потребностям;
- ИНДИВИДУАЛЬНІЙ подход к решению любых задач по проекту;
- оригинальные идеи, яркий и функциональный дизайн;
- aдекватное общение;
- Вы можете быть уверены, что я не пропаду на протяжении проекта и по его завершении
(на странице указаны мои реальные контактные данные)
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Контакты
* E-mail [email protected]
* Skype live:.cid.57e1826ecb51afce
* Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100012136517579
* Instagram https://www.instagram.com/ma_corny/
Смело пишите, мы обязательно договоримся!
Давайте творить вместе)