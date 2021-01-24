MariannaYurkiv

Создам интересный дизайн сайта для удобного пользования

Привет!

Меня зовут Марьяна - надежный, ответственный и прогрессивный дизайнер

Моя цель - сделать качественно и своевременно!!! Поэтому подхожу к делу со всем ответсвием и креативом.

Буду рада создать вид именно твоего сайта

Платформы: Figma/Photoshop

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Мои основные навыки:

- Веб - дизайн

- Дизайн сайтов и Lending Page

- Разработка UI/UX интерфейсов

- Прототипирование

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В работе со мной Вы получаете:

- Качественно проработанный продукт, соответствующий вашим потребностям;

- ИНДИВИДУАЛЬНІЙ подход к решению любых задач по проекту;

- оригинальные идеи, яркий и функциональный дизайн;

- aдекватное общение;

- Вы можете быть уверены, что я не пропаду на протяжении проекта и по его завершении

(на странице указаны мои реальные контактные данные)

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Контакты

* E-mail [email protected]

* Skype live:.cid.57e1826ecb51afce

* Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100012136517579

* Instagram https://www.instagram.com/ma_corny/

Смело пишите, мы обязательно договоримся!

Давайте творить вместе)